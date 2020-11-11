【產經直播】科技股繼續冧 股民撈唔撈？
2020年11月11日 16:24
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港股周三(11日)表現反覆，這邊廂一眾舊經濟股繼續撐市，那邊廂重磅科網股就繼續遭拋售，恒指收市報26,226點，跌74點。恒指短期守唔守得住26,000關？
科網股繼續捱沽，阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)及京東(09618)跌幅介乎7%至近一成，內地平台經濟反壟斷一事影響真係咁大？至於小米集團(01810)亦都跟住冧，市場再傳華為將出售榮耀手機業務，花旗料若消息屬實會拖累公司盈利及估值，新經濟股都係咪沾手住？
香港交易所(00388)第3季賺33.5億元，按年多賺51%，好過市場預期。不過，股價照跌，跌近4%。業績唔通有隱憂？
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