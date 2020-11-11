銀色債券：鄧聲興指是「另類派糖」　料反應理想

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興預計，市場對新一批銀色債券的反應較理想，料今年認購人數及金額會比去年增加，相較於銀行存款利率，銀債的最低回報率達3.5厘，為相當吸引的低風險投資產品。

他表示，由於疫情因素影響，香港經濟下行，政府是次發行100億元銀債變相「另類派糖」，讓更多退休人士可以有穩定的投資回報。

是次銀色債券發行設定了每位投資者最多只能獲配發100手債券，他建議，若老友記想認購，或要「搵多啲人頭」認購，以購買100萬元銀債為例，若2人同時認購50萬元，成功認購的機會比1人認購100萬元更大。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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