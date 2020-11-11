小心冧市！聯儲局高層透露無意再「大水漫灌」救市

外國傳媒報道，三藩市聯儲銀行行長Mary Daly表示，有些部門受惠於民眾待在家中、反彈迅速，但餐飲、倚賴人流的行業並非如此。她認為，應該針對這些行業延長失業保險、小企業薪金保護計劃(PPP)或類似方案，讓他們可以度過疫情，並在之後迅速恢復。

達拉斯聯儲銀行行長Robert Kaplan也呼籲更多財政支持，包括更新PPP計劃，否則家庭收入和支出將突然中斷，他預計未來6個月經濟將非常艱難，疫苗普及後，也要到明年春季後才會強勁反彈。

他們皆表示，目前聯儲局不會再「大水漫灌」救市，只會保持利率接近零、每月固定購買1200億美元債券、提供十幾個貸款工具來支持企業和地方政府信貸。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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