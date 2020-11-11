內企陷困！紫光集團債務再次添憂　債價暴瀉

外地媒體報道，中國政府支持的科技集團紫光集團再傳債務危機，內地評級機構中誠信國際周二(10日)對紫光集團嚴重的債務水平發出預警，指目前紫光進行中的項目，將導致對其而言相對壓力較大的資本支出問題，以及之前的大規模收購造成較高的債務水平，還有在目前還要應對美國壓力的情勢之下，因此可能下調對紫光的信貸評級。

由於內地評級機構一向對內地企業給予很高的評級，因此下調評級對市場而言是大事，導致紫光集團發行的各債券價格周二出現15至37%不等的跌幅。到了周三(11日)，內地媒體引述消息人士指，紫光集團擬對已到期的10億元人民幣貸款申請延期2年。

報道指出，超過5,000萬美元的違約可能觸發「交叉違約條款」，一旦觸發，其他附有相關條款的債務都會到期，對紫光集團而言，壓力無疑雪上加霜。受事件影響，最近幾天紫光發行的個別債券甚至出現價格單日暴跌超過57%。

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