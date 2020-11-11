虛擬險商OneDegree推網絡安全保險　主攻中小企

因應本港中小企面對數碼轉型時帶來的網絡風險，虛擬保險公司OneDegree與科企beNovelty於周三(11日)推出針對中小企的網絡安全保險，旨在提升企業網絡安全意識，並協助中小企應對網絡威脅。OneDegree行政總裁李俠恩表示，希望透過是次合作，共同為本港企業帶來全面網絡安全保障。

該機構指，本港中小企積極將科技融入其營運之中，在進行數碼化的過程中，將面對不同程度的網絡風險，例如企業透過網站收集及處理客戶資料，若企業未有加強資料的保護措施，容易成為不法之徒的目標，洩露客戶資料之餘更需負上責任及賠償損失。

該機構續指，網絡安全保險能幫助企業轉嫁網絡風險，保護業務免受因資訊安全事件而引致的財務損失，惟現時企業投保過程複雜，需要提供大量資料，導致網絡安全保險暫未普及。

OneDegree及beNovelty針對如開放API應用等案例提供網絡保險，申請手續簡便，企業更可申請科技券(TVP)、遙距營商計劃(D-Biz)等資助。該網絡安全保險計劃涵蓋多種保障，中小企能以相宜的承保費用，為企業及其客戶提供周全的保障。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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