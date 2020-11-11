太古城六期227個車位全數推出　190萬起錶低於招標指引

鰂魚涌太古城歷來首度拆售車位。太古地產發言人稱，項目第六期車位招標已於2020年本月2日結束，是次招標獲得超額認購，無論標書數量還是價格均非常理想。部分業主希望購買不同層數的車位，以及容許購置多於一個等。

該公司稱，綜合考慮意見後，決定以價單形式推售第六期全部227個私家車車位，並優先供第六期業主、尤其是曾遞交招標文件的業主選購。車位單價介乎190萬至270萬元，雙連車位介乎340萬至440萬元。資料顯示，該批其中32個車位曾推出招標，指引價為300萬元。

此外，新安排除給予業主更多車位選擇外，亦將提供充裕時間，讓現有車位用戶及日後的準業主，在過渡期內取得聯繫。但此次出售不包括電單車車位。

據了解，曾遞交招標文件的第六期業主，可於2020年11月17日率先選購車位。其餘買家可於2020年11月11日至11月26日登記認購意向，而有意購買兩個或不多於三個車位的第六期業主亦可優先，並可享有2%折扣優惠。有關銷售將於2020年11月28日及29日進行。其後若仍有可出售車位，將以先到先得形式向太古城業主推售。

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