內企陷困！多隻美元債遭拋售　永煤違約後擔憂升溫

外國傳媒報道，紫光集團陷入困境後，河南省大型國有煤企永城煤電突發債券違約，債市投資者對部分弱資質國企的信用前景進一步動搖，離岸市場上多隻國企美元債周三(11日)遭到拋售。

媒體匯總的價格顯示，雲南省城市建設投資集團有限公司將於2022年到期的美元債買價跌逾15美仙，勢創有史以來的最大跌幅，每1美元面值59.3美仙的買價也創紀錄最低。雲南省投資控股集團和重慶市能源投資集團分別於2022年到期的美元債，邁向3月和4月以來最大跌幅。

中銀國際控股執行董事吳瓊表示，永煤違約是政府讓負債高企的國企違約的最新例證，在紫光集團流動性緊張和永煤違約後，對資質較弱的國有企業能否獲得政府支持的擔憂上升，影響了離岸市場國企債整體的情緒。

永煤在周二(10日)表示未能兌付10億元超短融之前仍是AAA評級，且上月剛剛順利發行中票，讓市場措手不及。由於近期紫光集團的信用風險持續發酵、境內外債券重挫至歷史新低，疊加此前華晨汽車集團未兌付私募債等事件，市場對這些債券規模動輒百億的高評級國企發行人的風險愈發警覺。

青島農商銀行信用債投資經理陳肅認為，如果這些風險事件不能有效緩解，弱資質地方國企的風險繼續出清，投資者信心還會繼續受到衝擊。由於這些地方國企債券發行量很大，在市場上持倉機構較多，一旦市場投資機構形成一致的風險偏好預期，很有可能在賣出債券的過程中引起踩踏。

中誠信國際在落款為11月10日的報告中將永煤主體信用評級從AAA跳級下調至BB，並列入可能降級的觀察名單。報告稱，永煤此次違約已觸發公司自身和河南能源化工集團的交叉保護條款，能否在規定期限內解決，將影響公司及豫能化合計近500億元存續債券的兌付前景。

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