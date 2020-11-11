銀色債券：銀行指往年投資者平均獲派5至6手

滙豐銀行環球銀行及資本市場大中華區固收交易部主管黃子卓表示，有機會出現目前持有舊銀色債券的市民提早贖回，然後認購新銀色債券的情況，惟當中僅0.5厘息差，相信數量不多。他透露，該行2019年銀色債券的平均認購手數為14手，平均獲派5至6手。

黃子卓續表示，根據過往的發債經驗，銀色債券的定期保證回報及簡單結構，能有效地配合不斷增長的銀髮市場所需，提供了一個穩健合適的投資選擇，預計在持續低息的環境下，新一批銀色債券會繼續深受尋求穩定回報的年長投資者歡迎。

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