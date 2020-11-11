失落螞蟻！李小加感失望 縮新股結算周期將取得突破
2020年11月11日 17:39
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李小加
螞蟻集團因內地監管問題而暫緩「A+H」上市計劃，香港交易所(00388)行政總裁李小加在電話會議上表示，對於其暫緩上市感到非常失望，但基於監管新規，長遠而言是正確的決定，讓企業、市場、投資者有時間消化監管環境和政策的轉變，以及當中的機會和風險。當螞蟻集團準備回來，該所隨時準備好，也非常歡迎。今年新股市場非常強勁，這兩周已迎來7隻新股，市場不用過分解讀。
對於螞蟻中、港兩地退款安排有別，李氏認為，兩地是不同的市場，而公司按當中的差別作不同的善後工作屬正常，與不公平沒有關係。
至於縮短新股結算周期方面，李小加指，相關工作一直進行中，現時正接近取得突破(close to potential making breakthrough)階段。
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