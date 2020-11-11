失落螞蟻！李小加感失望　縮新股結算周期將取得突破

對於螞蟻中、港兩地退款安排有別，李氏認為，兩地是不同的市場，而公司按當中的差別作不同的善後工作屬正常，與不公平沒有關係。

至於縮短新股結算周期方面，李小加指，相關工作一直進行中，現時正接近取得突破(close to potential making breakthrough)階段。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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