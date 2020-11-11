談離任去向 李小加：香港是家不會離開

他又指，「很希望早日探討自己未來想做甚麼」，但於離任前會專注港交所工作。另外，他沒有參與新任行政總裁聘請程序，據他了解，現時相關工作正常運作，而戴志堅對港交所和市場運作非常熟悉，對戴氏在過渡期出任代理行政總裁充滿信心。

李小加寄語下任行政總裁，必須具責任感、使命感和願景。他總結自己過去約11年的任期，工作主要集中在4方面，包括推進互聯互通、改變市場結構、擴大資產類別，以及科技現代化。

他說，前兩者取得很大成果，而後兩者卻未能完成跨越，認為港交所在科技非領先、也不是落後，亦與全球的交易所一樣，面對現代化的問題，下任的行政總裁在進入新互聯網和科技時代的問題上任重道遠。

再次被問到離任是否為競選來屆的行政長官鋪路，李小加直言，有關傳聞並無意義，對此沒有新的補充。

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