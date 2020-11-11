全球針對大型科企！越南點名Netflix與Apple逃稅

外國傳媒報道，越南資訊傳播部長阮孟雄周三(11日)指控諸如Netflix與蘋果公司(Apple Inc.)等外國串流平台公司逃稅，並說此舉對於國內企業構成不公平競爭。

根據越南資訊傳播部的估算，外國串流平台公司在越南擁有100萬訂戶，總計賺取將近1萬億越南盾(約3.35億港元)收入，卻從來沒有在越南繳稅。

阮孟雄表示，國內企業必須遵守稅賦與內容管理規範，外商卻不必，構成不公平競爭。Netflix若干影視內容違反法令。

事實上，科技巨企在東南亞日益面臨更嚴苛的財政制度。菲律賓、泰國與印尼近期通過或草擬針對確保納稅的法規。

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