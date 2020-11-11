【悲情樓市】二手住宅租金連跌兩個月　再挫0.6%

香港經濟持續低迷，住宅租金走勢回軟。地產代理一份研究報告顯示，10月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均呎租金約33.8港元，較9月份的34元跌0.6%，已連跌兩個月。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，上述報告是根據該行新簽租約作統計，9月時主要二手屋苑呎租金下調達1.4%，而上月份跌幅收窄至0.6%，相信今次租金下跌，屬第四季傳統淡季所引致，料租金於33點上下水平獲得支持，等待經濟重啟。

至於十大藍籌屋苑方面，10月份荔枝角美孚新邨呎租約33.1元，按月跌約1.5%最多，其次是柴灣杏花村，下調約1.4%。而港島東指標屋苑鰂魚涌太古城亦跌約0.8%，鴨脷泖海怡半島及鰂魚涌康怡花園同樣挫約0.5%。不過，新界兩區藍籌屋苑租金企穩，沙田第一城及天水圍嘉湖山莊按月沒有升跌。呎租金上升項目包括紅磡黃埔花園、藍田滙景花園及茶果嶺麗港城，按月漲約0.6%、0.6%及1.3%。

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