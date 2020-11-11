富智康第3季轉虧1376萬美元

該公司指，自今年2月起，因新冠疫情之不利影響而進一步加劇，在集團之資產利用率方面，公司預計由於手機需求之整體下降，可能需要撇銷或減損集團各種未充分利用之資產。另外，客戶之需求能見度亦大幅縮減。

另外，中美政治衝突並未出現緩和迹象，尤其美國政府進一步限制特定之內地公司取得美國技術與材料，其中包括近期對內地最大晶片製造商之禁令。目前據公司所知悉，尚無任何採用美國技術之手機晶片製造商取得許可證，得以繼續與該內地公司進行業務上之往來。而此導致2020年第3季度，多種通用電子元件之供應趨於緊張，甚至出現短缺之現象，使供應鏈在今年需求旺季時承擔了較大壓力。一些常見之電子元件，如ICs(集成電路)、濾波器、LCDs(液晶顯示器)、傳感器等，看似出現供應緊張之情況，且伴隨着價格上漲與訂貨交付時間延長。此外，因美國對一位關鍵市場競爭者之制裁，內地智能手機市場正看似經歷重新調整過程，而此更在智能手機之規劃、生產和物流造成更多不確定性。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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