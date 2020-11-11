華虹半導體冀12吋晶圓廠明年底扭虧為盈

王鼎表示，12吋廠(即無錫的華虹7廠)現時有6大正處於研發或客戶認證的工藝平台，華虹的計劃包括在邏輯晶片方面，2021年中開始以55納米製程明年中開始生產採用SOI(Silicon-on-Insulator，即矽晶圓中間有一層氧化絕緣體)材料的射頻晶片、下季開始以65納米製程生產用於更高解像度的CMOS影像感應器。

該廠目前主要收入動力──90納米製程CMOS影像感應器產品，預期今季收入會繼續大漲。現時12吋廠的晶圓平均售價為1,000美元，主要是做大單而不是最賺錢的單，但預期均價「只有上升一途」，日後隨着多做一些記憶體等，1年內升至1,100至1,200美元。

他表示，12吋廠今年折舊開支預期8,000萬美元，2021年加倍至介乎1.5億至1.6億美元，而3家8吋廠的總折舊開支則於今、明2年維持在1.3億至1.4億美元。12吋廠產能今年底或明年初便由目前的每月2萬片增至4萬片，預期明年上半年底前利用率升至2.5萬片，第3季末升至3.5萬片，明年底達4萬片。當務之急是接單提高利用率，以降低單位固定成本，收入增長自然會帶來盈利上的改善。

眾所周知，現時8吋晶圓產能出現全球性的供不應求，華虹上季8吋產能利用率高達102%。王鼎表示，華虹不會貿然坐地起價，但相信市道已經從上半年好轉，需求非常強勁，8吋晶圓平均售價會上升，又預期現時因為之前加碼投資導致折舊開支上升的8吋生產線，其毛利率一定能夠重上30%以上。與此同時，公司會逐漸把智能卡晶片由8吋廠轉移至12吋，騰出更多8吋的產能做其他事。

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