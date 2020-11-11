【科技股失寵】高盛以史為鑑　料舊經濟資產強到明年

近日股市出現輪動，大行高盛在研報中表示，明年全球復甦下風險資產是首選，依此是股票、工業品股、信用債、黃金、利率債。今年2月的市場調整後，以FAAMG為首的科技股在社交距離限制下走勢一騎絕塵，其他品種還處在緩慢爬坡狀態，但年底市場邏輯轉變後，衞生事件受損較多的實體服務消費、強周期性資產可能戰勝科技股。

高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer指出，以史為鑑，2008年金融危機後，美股市場就發生了短期反轉為周期性股票的格局。這種情況通常持續約4個月，導致周期性股票的表現優於防禦性股票，價值型股票的表現也略好於成長型股票。

這些變化往往發生在債券孳息率上升和強勁經濟增長期間，高盛預計這兩者都將在短期內發生。報告稱，在接下來的幾個月中，預計會出現一些政策和經濟變化，以支持這種臨時性反轉。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020