李小加冀年內推A股指數期貨　第二上市納互聯互通屬時間問題

對於A股指數期貨產品的進展，他指，今年內完成相關工作並推出仍是期望之一，形容「離曙光愈來愈近」，但最終仍需視乎監管部門的決定。

此外，李小加又提到，美國總統大選結果必定對中、港兩地市場有影響，但相信市場已作充分準備，事件不會對香港市場有重大不利影響。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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