李小加冀年內推A股指數期貨 第二上市納互聯互通屬時間問題
2020年11月11日 18:32
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中國為預防及制止互聯網平台經濟領域壟斷行為，起草《關於平台經濟領域的反壟斷指南(徵求意見稿)》，消息導致近日科網股下挫，市場關注會否影響本港大市成交。香港交易所(00388)行政總裁李小加於業績會表示，今時今日金融市場與互聯網及科技交融深入及密集，必定會產生出新的機會和風險，而監管將會愈來愈清晰。因應近期監管討論，市場變得活躍、波動，並以周三(11日)大市成交達2,674億元為例，已超出近期水平。
對於A股指數期貨產品的進展，他指，今年內完成相關工作並推出仍是期望之一，形容「離曙光愈來愈近」，但最終仍需視乎監管部門的決定。
至於阿里巴巴(09988) 等第二上市股份何時納入港股通，李小加表示，該所正為相關事宜盡最大努力，亦一直是港交所和內地緊密溝通的的事情，強調「最終是時間問題」，望愈快愈好，但沒有相關時間表。
此外，李小加又提到，美國總統大選結果必定對中、港兩地市場有影響，但相信市場已作充分準備，事件不會對香港市場有重大不利影響。
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