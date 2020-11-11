IBM前行政總裁：在家工作潮流不會因疫苗面世而結束

外國傳媒報道，IBM前行政總裁Ginni Rometty估計，疫苗問世後，全世界或多或少會回歸到正常的情況，但數碼科技將持續轉變企業經營的方式。她今年才卸下IBM行政總裁一職，仍繼續擔任IBM董事長。

她說：「我真的不認為這些科技趨勢會扭轉。」遠距工作會持續下去，且將變成「混和」工作模式的一環，也就是有些人赴辦公室上班，其他人則在家工作。

除了在家工作浪潮外，疫情也推升了數碼醫療服務與數碼教育的需求，許多國家的教師、醫生、學生、家長及病人，都被迫採用網上的方式來上課與看病。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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