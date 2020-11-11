歐英貿易談判無了期　歐元兌英鎊見6月來最低

英國是否能實現有貿易協議下脫歐依然是個謎！最新報道指，英歐雙方的談判會持續到周末，這意味將錯過早前傳出雙方定下11月中旬簽署貿易協議的最後期限。歐元兌英鎊隨即跌至0.8864，為6月以來最低。

早前英國議會上院以壓倒性票數表決刪除《內部市場法案》中有爭議的兩項條款。該條款允許約翰遜政府單方面推翻脫歐協議中關於北愛爾蘭的部分內容。但英國政府發言人在投票後表示，當該法案返回到下院重新審議時，政府將恢復這些條款。

英國首相發言人Slack稱，希望其他國家認識到保護英國內部市場的必要性。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020