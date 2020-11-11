天喔國際周五起取消上市地位

《上市規則》第6.01A條，聯交所有權向已連續停牌18個月的證券除牌。

天喔國際自2018年8月13日起已暫停買賣，若該公司未能於2020年2月12日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。

該公司未能於2020年2月12日或之前履行聯交所訂下的所有復牌指引而復牌。於2020年5月8日，上市委員會決定根據《上市規則》第6.01A條取消該公司股份在聯交所的上市地位。雖然公司曾覆核有關決定，惟上市覆核委員會於11月2日決定維持原判。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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