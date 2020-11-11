銀色債券：工銀亞洲提供「7免」優惠
2020年11月11日 20:13
東網電視更多新聞短片
中國工商銀行(亞洲)為認購2020年銀色債券(Silver Bond)的客戶提供「7免」優惠，客戶透過該行分行於12月1日起至12月11日內申請認購，可獲豁免認購手續費、代收利息費、贖回費(到期及提早)、存入費、託管費、轉入費及轉出費。
中國銀行(香港)(02388)亦提供多項認購優惠，客戶經該行分行、網上銀行及手機銀行、投資熱線認購銀色債券，可獲豁免認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、存入費、提早贖回手續費及到期贖回費。
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020