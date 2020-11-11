銀色債券：工銀亞洲提供「7免」優惠

中國工商銀行(亞洲)為認購2020年銀色債券(Silver Bond)的客戶提供「7免」優惠，客戶透過該行分行於12月1日起至12月11日內申請認購，可獲豁免認購手續費、代收利息費、贖回費(到期及提早)、存入費、託管費、轉入費及轉出費。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020