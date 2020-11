嘉藝控股( 01025 )發盈警,預期截至9月30日止6個月錄得虧損約1,670萬港元,2019年同期則虧損約1,500萬元,主因是中美貿易戰而持續受壓及新型冠狀病毒病爆發,令收益及毛利率有所下跌,以及貿易應收款項的減值虧損(已扣除撥回),主要是關於其中一名已根據美國破產守則第11章(Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code)提交破產保護存檔的主要客戶。