樓價UPDATES：二手減價不斷　荃景花園賣630萬

個別二手買家以高價搶購「心頭好」。荃灣荃景花園兩房戶，放盤僅5天，即減價8萬港元，以630萬元成交，料創屋苑同類型單位新指標。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●香港仔中心J座中層3室，實用面積448方呎，兩房間隔，享海景，原先開價668萬元，放盤1個月，減價18萬元或2.7%，獲上車客以650萬元購入自住，實用呎價14,509元，原業主於2016年10月購入上址，當時作價558萬元，持貨4年至今沽售，帳面獲利92萬元，單位期內升值約16%。

●鴨脷洲海怡半島23A座高層G室，實用面積約771方呎，套三房及士多房間隔，望全海景，以1,460萬元市價成交，實用呎價約18,936元，新買家為同區租客，並一直物色區內海景戶，打算入市自用，原業主於1993年5月以約367萬元購入，是次轉售帳面獲利約1,093萬元，物業升值近3倍。

●筲箕灣陽安大廈高層B室，望市景及山景，兩房間隔，實用面積約367方呎，以638萬元放盤5個月後，獲外區客接洽，議價後減價30萬元，以約608萬元成交，實用呎價約16,567 元，新買家為首置客，原業主於2005年5月以約134萬元購入，是次轉售帳面賺約474萬元，物業升值約3.5倍。

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九龍區

●將軍澳SAVANNAH第2A座低層連平台特色戶，實用面積291方呎，改開放式間隔，設28方呎平台，最初叫價650萬元，現累減43萬元，以607萬元易手，實用呎價20,859元，新買家為外區上車客，鍾情單位擁特色平台，議價後入市自用，原業主於2016年5月以382.1萬元購入，持貨4年半帳面獲利224.9萬元離場。

●將軍新都城1期5座高層D室，實用面積526方呎，套三房間隔，望內園景，原先開價880萬元，放盤2個月，獲3組客爭購，最終以820萬元沽出，累減60萬元或6.8%，實用呎價15,589元，新買家為屋苑同座換樓客，上月成功售出其自住兩房單位，原業主則於2017年以698萬元購入，近日因移民放盤，持貨3年滿SSD期轉售，單位期內帳面升值約17%。

●將軍洶君傲灣1座高層K室，實用面積671方呎，套三房設計，吸引區內換樓客承接，新買家原持有居屋物業，趁旺市沽樓後隨即入市換樓，成交價1,100萬元，實用呎價16,393元，原業主於2014年10月以770萬元購入，是次轉手帳面獲利330萬元，物業升值約43%。

●觀塘觀月·樺峯低層F室，實用面積約457方呎，一房間隔，去年5月初開始放盤，原叫價815萬元，經議價後減價32萬元或約3.9%，最後以783萬元沽出，實用呎價約17,133元，成交價為屋苑今年新低價，新買家是投資者，睇好長遠該區發展前景和旁邊新盤即將入伙，因此加快入市。

●鑽石山夾屋悅庭軒1座高層E室，實用面積656方呎，三房間隔，原先開價1,120萬元，放盤5個月，勁減125萬元，減幅11.2%，最終以995萬元成交，實用呎價15,168元，原業主於2000年購入上址，當時作價223萬元，持貨20年至今沽售帳面獲利772萬元，單位期內升值近3.5倍。

●何文田ONE HOMANTIN第3座中層B室，實用面積501方呎，兩房兩廳間隔，最新以1,000萬元成交，實用呎價19,960元，原業主於2016年10月以890萬元買入上址，持貨4年，現轉手帳面獲利110萬元離場，單位期內升值約12%。

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新界區

●荃灣荃景花園3座高層A室，實用面積約445方呎，兩房間隔，區內分支家庭本身居於同一屋苑，心儀上址座向，而原業主叫價約638萬元放售僅5天，雙方議價後以630萬元成交，料創屋苑兩房戶歷史新高，實用呎價約14,157元，建築呎價約11,111元，原業主於2016年3月以398萬元購入，轉手帳面賺約232萬元，升值約58.3%。

●馬鞍山嵐岸6座中層D室，實用面積512方呎，兩房兩廳間隔，原先叫價810萬元，減價22萬或約3%，以788萬元承接，實用呎價15,391元，原業主於2015年7月購入上址，當時作價605萬元，持貨逾5年至今沽售，帳面獲利183萬元離場，單位期內升值30%。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座中層A室，實用面積540方呎，兩房間隔，放盤一天內，議價後以900萬元易手，實用呎價16,667元，原業主於2003年以221萬元購入，持貨17年，是次沽出帳面獲利約679萬元離場，單位升值約3.1倍。

●沙田第一城本月暫錄20宗買賣，屋苑43座低層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以500萬元易手，實用呎價16,447元，原業主則於2007年以107萬元購入，持貨13年沽出，帳面獲利393萬元，單位升值約367%。

●屯門翠林花園C座高層6室，實用面積429方呎，兩房兩廳間隔，原業主增加議幅，累積減價達28萬元，區外換樓客為鄰近家人居住方便照應，決定以502萬元購入自用，實用呎價11,702元，稍低市場價成交。

●馬灣珀麗灣11月暫只錄3宗成交，成交步伐明顯比10月全月17宗落後，其中17座中層M室，實用面積366方呎，一房間隔，享少海景，7月放盤，叫價538萬元，期間五度下調叫價，累減41.2萬元，最終以496.8萬元沽出，實用呎價13,574元，較對上一宗同類型單位做價503萬元少6.2萬元或1.2%，新買家為首置客。

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