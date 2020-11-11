新盤UPDATES：新界洋房及市區單幢樓料加入戰團

一手盤繼續搶佔樓市焦點，除了各個正在銷售項目不斷加推單位外，各發展商亦正籌備於年內開售多個全新樓盤，當中包括新界區洋房盤以及市區單幢物業，勢進一步吸納二手購買力加速流入新盤市場。

●帝御．星濤周日賣123伙 暫錄3530票登記

樓市購買力繼續追捧一手物業。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御．星濤首兩輪銷售反應理想，累售309伙，套現約14.5億港元。周日(15日)將再推售123伙，截至周三(11日)下午已錄3,530張入票，超額認購逾27倍，當中76張為地產代理入票，將於周六(14日)晚截票。

他又稱，項目會所設施完善，包括池畔盛宴，設有獨立宴會廳及私人泳池，住戶可於優美園林環境舉辦私人宴會，招呼親朋好友。

同系元朗尚悅．天城料月內開售，共設16座洋房，每戶實用面積約1,700至1,800多方呎，主要4房間隔，適合市場需求。明年第一、二季將推出啟德項目。

●長沙灣弦雅設95伙 最快下月開售

●永泰屯門雙盤連沽3伙 套現逾2400萬

永泰地產（00369）旗下屯門兩盤單日錄得3宗成交，套現逾2,400萬元。其中OMA OMA錄2宗特色戶交易，包括第2A座20樓E室，實用面積316方呎，連309方呎天台，成交價536萬元，呎價16,962元。而第2B座地下A單位，實用面積688方呎，連487方呎花園，成交價1,048.8萬元，呎價15,244元。

至於OMA by the Sea則售出第1座12樓B2單位，實用面積619方呎，屬3房連化妝室間隔，成交價889.6萬元，呎價14,371元。

●MALIBU再錄4宗終止買賣 隨即加價達11%

入伙盤續現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU，再錄4宗終止買賣合約，共涉原本成交金額3,792.2萬元。發展商已隨即更新價單加價，其中3B座67樓D室特色戶，實用面積544方呎，天台面積177方呎，價單售價由1,132.5萬調升至1,257.8萬元，呎價由20,818增至23,121元，加幅11%，屬該批單位之中最大加幅。

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