【悲情樓市】二手私宅呎租連插兩個月　業主蝕讓刺激交投

環球經濟未見好轉，住屋開支即時削減，香港租金繼續受壓。根據地產代理一份報告顯示，10月份主要二手私人屋苑平均實用呎租再跌0.6%，已連跌兩個月。其中10個藍籌項目中，佔五成租金按月回落，當中荔枝角美孚新邨及柴灣杏花邨更錄1%以上跌幅。

中原表示，上月全港107個大型私人住宅屋苑，實用面積平均呎租約33.8元，較9月的34元再低0.2元，過去兩個月累挫約2%。但與9月時跌幅1.4%相比，幅度收窄。該行認為，今次租金下調，屬第四季傳統淡季的正常回軟，並非轉勢大跌，而租賃市場前景，則要視乎香港經濟重啟後的表現。

至於上月個別屋苑租金挫幅明顯，10月份美孚新邨平均呎租錄33.1元，按月跌1.5%，為10個指標屋苑中最多，其次是杏花邨，呎租同期跌1.4%至35.3元。港島樓表現較差，如鰂魚涌太古城、康怡花園及鴨脷洲海怡半島，呎租期內分別回落約0.8%、0.5%及0.5%。

相反，月租入場門檻較低的新界兩區藍籌屋苑租金走勢企穩，沙田第一城及天水圍嘉湖山莊同樣按月沒有升跌。

事實上，業主務求加快租出單位，紛紛減租吸客，平價租盤湧現，尤其入伙盤集中地區。置安居關伊諾表示，屯門弦海低層D室，實用面積162方呎，叫價8,300元放租，劈租逾13%後，僅以7,200元租出，呎租約44.4元。

而位於市區的啟德，香港置業沈行進指，區內OASIS KAI TAK第3座中層A室兩房戶，實用面積約545方呎，由於同類租盤市場少有，剛放租即有5組客人排隊睇樓，最終減價1,000元，以2.2萬元租予外區客，呎租約40.4元，新租客一次過繳付一年租金，涉資約26.4萬元。

利嘉閣張嘉榮亦指，西半山堅都大廈高層F室，實用面積約805方呎，今年6月開始放租，減租約8.3%，以3.3萬元租出，呎租約41元。

●元朗兩閒日15刁 尚悅單日錄3宗

受新盤銷情理想帶動，新界西北區二手交投向上。元朗區於過去的周一及周二「閒日」期間，累錄15宗買賣，其中尚悅單日錄3宗，有兩房單位僅微減3萬元，即以517萬元售出。

中原王勤學表示，即使過去周末兩天，全區只錄8宗買賣，上述日子成交再多約88%。而該項目售出單位為7座低層E室，實用面積357方呎，開價520萬元，降價不足1%即獲承接，呎價約14,482元。

鄰近屯門區亦有單位賠訂重售。市場消息透露，屯門卓爾居6座低層戶，實用面積532方呎，月初時曾以675萬元售出，但上址一直獲另一組買家洽購，原業主最終決定賠訂，以710萬元重售，呎價13,346元。而物業於約10日間賣貴約5.2%或約35萬元。

事實上，部分二手業主肯蝕讓，亦是交投上升的原因。消息稱，上水天巒11月錄至少3宗買賣，但全屬帳面貶值個案，其中蘇黎世大道一幢單號屋，曾叫價3,400萬元，市傳減價500萬元後，剛以約2,900萬元沽出，呎價14,378元。據了解，原業主持貨約10年，帳面損失逾1,060萬元。

部分市區樓則錄新低價。利嘉閣梁錦機指，觀塘觀月‧樺峯低層F室一房戶，去年5月初放盤，叫價815萬元，經議價後減價32萬元或約3.9%，以783萬元易手，成交價為該盤今年最低，呎價約17,133元，

另方面，私人物業拍賣會錄零成交，忠誠及黃開基兩場拍賣會，雖有多個銀主盤等另類單位推出，但最終未錄成交。

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