拜登「全球化」政策何價？關乎世界GDP達241萬億元！

美國總統特朗普經常強調中美完全脫鈎，根據外國傳媒估算，若美國和主要國家全球化的程度退至2001年前、中國尚未加入世界貿易組織(WTO)時期，則和美國等國致力於全球化的狀況相比，全球生產總值(GDP)到了2050年恐大減31萬億美元(約241萬億港元)，約相當於美國、日本和德國年度GDP的總和。換言之，維持「全球化」關乎241萬億元的命運。

因此，上述數據顯示美國新任拜登政府的政策走向，將對全球GDP有重大影響。而外界皆預期，雖然拜登政府和特朗普政府相比，可能將更積極回到國際組織，但對抗中國崛起的政策方向仍然不變。

目前市場人士普遍認為，拜登雖然未至於走特朗普極端路線，但對中國的政策應持續強硬，故未來全球經濟實難看到可觀增長！其中，美國貿易代表署前貿易談判官員Orit Frenkel表示，拜登會繼續對中國維持強硬立場，但在思維上會有更多戰略，在檢視與中國的關係上也會更具戰略性；特朗普對中國的策略，包括加徵關稅，已對美國企業造成傷害。

華府智庫布魯金斯研究所治理研究主管Darrell West認為，拜登會希望更多供應鏈回到美國，這是重建美國經濟的方法，但他的手段不會像特朗普那麼嚴厲。

拜登主政後，可能不會改變的趨勢是，特朗普對中國產品加徵關稅和對華為等企業制裁，所引發的供應鏈出走中國的浪潮；蘋果公司、惠普和戴爾等廠商都已要求供應鏈準備將生產線遷出中國，許多電子關鍵企業擴大東南亞國家、台灣與印度的生產據點。

然而，拜登上任後，先前為了響應特朗普抑制中國科技崛起和推動製造業回流美國，而宣布在美投資的台灣兩家科技大廠鴻海和台積電，可能重新評估其投資計劃。

此外，中國博客教父、浙江傳媒學院互聯網與社會研究中心主任方興東指出，中國的科技產業對於拜登勝選鬆了口氣，但並未全然放鬆，因為在高科技領域，競爭與賽局理論沒有結束，未來十年，中美仍將在創新實力上爭霸。

中國方面，在全球經貿戰中，中國知道美國在技術領域上擁有巨大優勢，使中國將全力以赴，打造一個可靠的供應鏈，把安全放在首位，以避免被外國制裁而揸頸就命。

評級機構標普亞太地區首席經濟學家Shaun Roache表示，中國誓言減少對海外技術的倚賴，達成自力更生，可能意味大部分的數碼經濟仍將受到保護，免外外國的競爭，但幾乎可以肯定的是，更高程度的自力更生，代價會是經濟增長放緩。

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