拉加德警告別對疫苗感亢奮　暗示考慮再放水

歐央行行長拉加德對疫苗相關的樂觀情緒警惕，指出雖然有關疫苗的消息令人鼓舞，但當前仍面對感染擴散及封鎖措施收緊的局面，經濟復甦之路勢不平坦、斷斷續續，並取決於疫苗推出的速度。

拉加德續暗示該行考慮再放水，可能進一步下調銀行的融資成本及調整抗疫買債計劃。她表示，未來數周將得到更多資料，包括有關新一輪封鎖措施的控疫成效、新的宏觀經濟預測，財政刺激方案和疫苗開發方面亦可望有更清晰前景，將按此進行評估和作出決定。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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