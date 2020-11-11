夜市UPDATES：資金撈科企納指彈逾1%　港夜企高水150點

美股早段升幅未見穩固，道指由升近180點轉跌，目前報29,403點，跌17點或0.06%；標指報3,562點，升16點或0.47%；納指周一及二連續兩日跌幅均超過1%，周三在科技股驅動下上揚，目前報11,719點，升165點或1.44%。

科技股出現反彈，蘋果公司上漲了2%；Netflix上漲0.7%；Facebook和亞馬遜分別上漲1.88%和2.4%。

周三是美國退伍軍人日，美國債市休市，但其他金融市場照常交易。港股期指夜市報26,379點，升121點，高水152點。

大行策略師提高了對股市預期，高盛股票策略師將其標指的年底目標從3,600點提高至3,700點，並預計該指數到2021年底將升至4,300點。另外，摩通預計標指到年底將超越其先前的目標價格3,600點，並在明年年初觸及4,000點。

道富環球投資首席投資策略師Michael Arone表示，投資者在調整倉位，反映投資者對大選結果、新冠肺炎疫苗與療法方面的進展感到滿意，並且這一財季的企業業績穩定。

【22:30】歐盟、輝瑞和BioNTech達成疫苗供應協議，市場繼續憧憬經濟活動回復正常，美股開市早段做好，道指升172點，至29,593點；周二低收159點、以科技股掛帥的納指回升118點，至11,672點；標指升19點，至3,565點。

旅遊股方面，嘉年華郵輪股價早段漲1.26%至16.94。科技股有低吸盤支持，亞馬遜股價早段升0.9%至3,064美元；蘋果公司(Apple Inc.)股價早段升0.6%至116.67美元。

部分美企乘股價反彈集資，全球最大連鎖戲院集團AMC周二表示，將透過售股集資約7,000萬美元，以強化現金水平。AMC股價早段挫9.4%至3.18美元。

此外，召車App公司Lyft第3季收入4.99億美元，雖按年挫48%，但較前一季勁升近一半，期內除稅息等成本的虧損按季收窄至2.39億美元，反映該公司從疫情打擊中反彈。Lyft股價早段升2.7%至37.03美元。

本周以來，市場出現資金從增長股輪轉到價值股的情況，惟部分市場人士認為這次並非明顯的資金輪轉。花旗策略員蒙塔古雖認為價值股前景正面，但考慮到疫情惡化，預料大市會繼續波動。他又認為能源股最受惠於當前的資金輪轉，因通脹預期和油價上升，反之金融股吸引力較低，建議投資者高位沽貨。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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