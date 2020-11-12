新冠肺炎爆發迄將近一年，全球從此不一樣，經濟和投資市場起了翻天覆地的變化，最近疫苗現曙光，金融市場隨即轉炒「舊經濟股」，似乎認定疫情已屆尾聲。此刻不妨以英文字母「A至Z」來回顧疫情下的財金大事，當中不少確實史無前例！

A(Airlines 航空公司)：國際航空運輸協會(IATA)今年多次調高全球航空公司全年虧損預測，估計蝕達840億美元(約6,552億港元)，各地多家航空公司尋求政府打救，一些航空公司如維珍澳洲，先後申請破產或被接管。

B(Bankruptcy 破產)：國際貨幣基金組織(IMF)警告，在缺乏政府足夠幫助下，今年中小型企業破產個案將飆兩倍。迄今申請破產亦不乏大型企業，包括美國百貨公司J.C. Penney，以及多國服裝品牌如J Crew、Brooks Brothers等。

C(Covid-19/Coronavirus 新冠肺炎)：新冠肺炎爆發演變成「大流行」(Pandemic)，全球經濟急轉直下，今年勢陷入1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退。

D(Debt 債務)：各國落重藥振興經濟，代價是加劇債務問題。國際金融協會(IIF)發表報告指，全球今年首季債務升至破紀錄258萬億美元(約2,012萬億港元)，佔國內生產總值(GDP)比率亦升至331%歷史新高。

E(Easing 放水)：疫情觸發全球資金緊張，迫使各地央行不斷「放水」，向經濟體系注入以萬億美元計流動性。

F(Fears of Missing Out - FOMO 怕錯失)：全球股市自3月強勁反彈，部分原因是很多投資者怕錯失撈底機會，無懼疫情對經濟和企業盈利的不確定性，紛紛追入。

G(Gold 金)：資金瘋狂避險，加上低息令持有黃金的機會成本下降，金價一度衝破2,000美元大關，創歷史新高，其他貴金屬如白銀也被熱炒至7年高位。

H(Hong Kong 香港)：疫情加劇中國與美國的矛盾，香港成為兩國的磨心，華府取消給予香港的特殊貿易地位。與此同時，中概股紛紛轉到香港掛牌上市。

I(Interest Rate 利率)：隨着疫情惡化，各地央行3月起開始劈息，當中，聯儲局把聯邦基金利率削到介乎0至0.25厘，市場愈益揣測當局最快2021年初需實行負利率。

J(Jobless 失業)：美國疫症爆發後首7周，逾3,000萬人申領失業救濟。多國政府推出保障就業計劃，提供工資補貼，避免企業大規模裁員，惟相信要一段很長時間，失業率才會回到疫症前水平。

K(Kodak 柯達)：柯達公司7月底宣布獲華府批出7.65億美元，以助生產醫治新冠肺炎的藥物原料。消息令柯達股價數日內由2美元炒高至60美元，觸發美國證交會及國會介入調查有關交易披露，當局亦暫時叫停該筆貸款。

L(Lockdown 封鎖)：為阻止疫症蔓延，多國實施封鎖措施，限制民眾外出，企業被迫暫停營業，嚴重影響經濟活動，惟由於衝擊過大，很多國家在疫情仍未受控之際，已急不及待重啟經濟。

M(Masks 口罩)：疫症爆發後，供應嚴重短缺引發全球瘋搶口罩及其生產原料。特朗普政府更一度引用《國防生產法》，禁止口罩出口。

N(Negative Oil 負油價)：疫情導致石油需求驟降，儲油設施被注滿，迫使石油開採商需「貼錢」送走過剩庫存，紐約期油4月破天荒瀉至負數，並拖累期油交易所買賣基金(ETF)的投資者損失慘重。

O(Online Shopping 網購)：為避免外出購物受到感染，消費者更常上網購買糧食和日用品，加速網購潮流，帶挈加拿大電商公司Shopify力壓一直稱霸的銀行股，成為加國市值最大企業。

P(Protectionism 保護主義)：全球保護主義在疫情下變本加厲，多國為求自保，滿足本地民眾需求，一度限制糧食如小麥和白米出口。另一方面，多國加強限制外國投資高科技及戰略性企業。

Q(Quarantine 隔離)：新冠肺炎在全球傳播，各國均對入境旅客施加檢疫隔離，對旅遊相關行業陷於停頓，相信疫苗面世前，坐飛機外遊信心將難以恢復。

R(Retail Investors 散戶)：疫情對全球始料不及的影響，相信是打工仔由在家工作變為在家炒股，近數月各地股票開立帳戶大增，同時券商提供零交易佣金優惠，令炒風更為熾熱。

S(Supply Chain 供應鏈)：新冠肺炎最初在「世界工廠」中國爆發，隨即導致全球供應鏈斷裂，影響汽車、iPhone及醫療物資的生產。其後疫情擴散全球，農作物因缺乏工人收割而只留在田裏腐爛，屠宰工人染病亦導致美國肉類供應短缺。

T(Tech Stock 科技股)：科技公司業務受疫情打擊最小，部分甚至錄得可觀增長，備受投資者追捧，率先收復今年冧市失地，以科技股為主的美國納指更迭創新高，近日才明顯回吐。

U(U-Shaped Recovery U形復甦)：全球很多地區的疫情再度爆發，令重啟經濟的步伐受阻，市場期望的「V形」反彈很大機會落空，現時愈來愈多經濟學家估計只會出現「Nike的慢V形」甚至「U形」經濟復甦。

V(Vaccine 疫苗)：全球主要國家和大型藥廠展開競賽，希望率先成功研發有效的疫苗，消息帶動相關股份飆升，其中由美國輝瑞與德國生物科技公司BioNtech聯手研發的新冠疫苗最近取得突破性進展，令金融市場「新舊經濟股」出現逆轉。

W(Work From Home - WFH 在家工作)：疫情下，在家工作成為打工仔的新常態，寫字樓遭閒置，交通運輸量大減令汽油需求急降，但同時衍生出新商機。

X(Xerox 施樂)：美國打印設備商施樂(Xerox)4月宣布放棄以逾300億美元收購惠普公司(HP)，成為首宗因疫情而告吹的大型收購案。

Y(Yield Curve Control - YCC 孳息曲線控制)：主要央行減息至接近零及加碼量寬後，亦開始動用其他刺激經濟板斧，當中，澳洲央行實施孳息曲線控制(YCC)，市場亦揣測聯儲局或步其後塵。

Z(Zoom 視像會議軟件)：在家工作及避疫令視像會議需求大增，去年在美國上市的視像會議軟件開發商Zoom成為疫情下贏家，股價爆升，一下子成為街知巷聞的必備工具。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020