東方日報B1：阿里「傷11」瀉9.8% 4中資科企市值失1.2萬億
2020年11月12日 00:05
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被稱為「ATMJ」的阿里、騰訊、美團和京東周三股價表現欠佳。
內地針對網絡平台祭出反壟斷行動續觸發市場對中資科網股的恐慌性拋售，其中經歷完螞蟻集團上市「撻Q」的阿里巴巴(09988)「雙十一」變「傷十一」，股價在民眾購物狂歡期間暴瀉9.8%，刷新回港上市以來最大單日跌幅。與阿里同被統稱為「ATMJ」的騰訊控股(00700)、美團(03690)和京東集團(09618)亦瀉最少7.4%，4企市值合計蒸發逾1.27萬億元。
「ATMJ」集體被洗倉亦拖累恒生科技指數周三(11日)再挫6.23%，收報7,465點，兩個交易日累瀉11.06%。阿里及京東美國股價周三早段分別曾跌1.92%及1.02%，低見248.4美元及79.26美元，惟折合較香港收市價高2%及2.43%，而今日公布季績的騰訊，其美國預託證券(ADR)早段報572.25元，較港高21.25元或3.86%。
國家市場監管總局日前就《關於平台經濟領域的反壟斷指南》徵求市場意見，以整頓互聯網平台的潛在壟斷行為。券商花旗指，其實施或會阻慢產品及內容推薦的變現，危及所有電商，尤其是阿里及拼多多，惟京東所受的衝擊或較小，主要是其電商以自營零售為主。
打擊強制排他交易方面，該行料對美團帶來暫時負面影響，惟鑑於佣金收取率環境有望更加透明，以其營運效率和執行力，仍可保住市場份額。
摩根士丹利相信，政策特別針對「二選一」和進取補貼策略，網購及外賣平台首當其衝，阿里「兩瓣都中」，拼多多的10元優惠券亦較大機會「中招」。市場難免會擔心主要網企會面臨更激烈的競爭，但實際影響未必太大，事關網企競爭本來就激烈，這從商家和食肆已使用多個電商平台、阿里和騰訊的份額分別被拼多多和字節跳動侵蝕可見一斑。
摩根大通則指，反壟斷風險短期不利科技股表現，尤其是電商平台的領導者如阿里及美團，惟即使騰訊要因應反壟斷法規而改變部分微信業務，整體財務影響甚微，其遊戲和金融科技業務前景俱穩健，因此騰訊值得吸納。
中國銀行保險監督管理委員會副主席梁濤周三表示，金融科技不會改變金融業的性質，理應受到與銀行相同的監管和風險管理要求，並擬加強監管金融科技領域的壟斷。現在阿里連本業電商也面臨監管風險升溫，可謂「屋漏兼逢連夜雨」，難免令人憂慮會否重演兩年前騰訊因內地突然長期停批遊戲版號、股價狂瀉的噩夢。
大華繼顯執行董事梁偉源指，內地針對網企的反壟斷指南仍處於徵求意見階段，相信市場消化消息後，新經濟股有望反彈，其中騰訊長遠前景不俗，若業績「對辦」可望升得較多。
惟他認為，阿里股價恐低迷一段時間，即使反彈亦恐將落後其他科網股，正是因為螞蟻上市觸礁及反壟斷政策夾擊，況且其業績增長亦見減慢，「好難上返300元水平」，不建議現階段大手增持或建倉，高位買入者宜伺機沽出轉投其他科技股。
花旗則建議，若果科網股繼續被洗倉，可吸納反壟斷威脅較輕的騰訊、美團和京東。
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