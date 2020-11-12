東方日報B1：阿里「傷11」瀉9.8%　4中資科企市值失1.2萬億

被稱為「ATMJ」的阿里、騰訊、美團和京東周三股價表現欠佳。

「ATMJ」集體被洗倉亦拖累恒生科技指數周三(11日)再挫6.23%，收報7,465點，兩個交易日累瀉11.06%。阿里及京東美國股價周三早段分別曾跌1.92%及1.02%，低見248.4美元及79.26美元，惟折合較香港收市價高2%及2.43%，而今日公布季績的騰訊，其美國預託證券(ADR)早段報572.25元，較港高21.25元或3.86%。

國家市場監管總局日前就《關於平台經濟領域的反壟斷指南》徵求市場意見，以整頓互聯網平台的潛在壟斷行為。券商花旗指，其實施或會阻慢產品及內容推薦的變現，危及所有電商，尤其是阿里及拼多多，惟京東所受的衝擊或較小，主要是其電商以自營零售為主。

打擊強制排他交易方面，該行料對美團帶來暫時負面影響，惟鑑於佣金收取率環境有望更加透明，以其營運效率和執行力，仍可保住市場份額。

摩根士丹利相信，政策特別針對「二選一」和進取補貼策略，網購及外賣平台首當其衝，阿里「兩瓣都中」，拼多多的10元優惠券亦較大機會「中招」。市場難免會擔心主要網企會面臨更激烈的競爭，但實際影響未必太大，事關網企競爭本來就激烈，這從商家和食肆已使用多個電商平台、阿里和騰訊的份額分別被拼多多和字節跳動侵蝕可見一斑。

摩根大通則指，反壟斷風險短期不利科技股表現，尤其是電商平台的領導者如阿里及美團，惟即使騰訊要因應反壟斷法規而改變部分微信業務，整體財務影響甚微，其遊戲和金融科技業務前景俱穩健，因此騰訊值得吸納。

中國銀行保險監督管理委員會副主席梁濤周三表示，金融科技不會改變金融業的性質，理應受到與銀行相同的監管和風險管理要求，並擬加強監管金融科技領域的壟斷。現在阿里連本業電商也面臨監管風險升溫，可謂「屋漏兼逢連夜雨」，難免令人憂慮會否重演兩年前騰訊因內地突然長期停批遊戲版號、股價狂瀉的噩夢。

大華繼顯執行董事梁偉源指，內地針對網企的反壟斷指南仍處於徵求意見階段，相信市場消化消息後，新經濟股有望反彈，其中騰訊長遠前景不俗，若業績「對辦」可望升得較多。

惟他認為，阿里股價恐低迷一段時間，即使反彈亦恐將落後其他科網股，正是因為螞蟻上市觸礁及反壟斷政策夾擊，況且其業績增長亦見減慢，「好難上返300元水平」，不建議現階段大手增持或建倉，高位買入者宜伺機沽出轉投其他科技股。

花旗則建議，若果科網股繼續被洗倉，可吸納反壟斷威脅較輕的騰訊、美團和京東。

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