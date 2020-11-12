SMART MONEY：4類無抵押貸款比併

市面上有多種貸款方式，包括稅務貸款、分期貸款、循環貸款，以至信用卡分期等，供市民選擇，但計劃多多，令人眼花繚亂。以下為4類無抵押貸款的特點，貸款人宜按需要選擇。

【稅務貸款：稅季推 最低息】

稅貸會在交稅的季節才出爐，一般在每年10月至翌年2月期間推出，讓市民可借入平息來繳付稅款。理論上，稅貸是各種無抵押貸款中利息最低的一種。除了借入稅款外，部分銀行會讓借貸人借入稅款以外金額。然而，稅款以外的借貸金額利息可能較高。

【分期貸款：每月定額找數】

若申請私人分期貸款，借款人須每月償還定額的本金及利息，總利息金額會根據訂下的每月平息及還款期計算。分期貸款又可稱為定額貸款，是以每月定額的方式繳款。

分期貸款額度多由月薪6至18倍不等，還款期可達60個月，借貸額愈高，每月平息愈低。若要比較利息高低，宜參考實際年利率，因已計算手續費、年期及借貸額等。當然，貸款期愈長，實際支付的利息愈高。

【信用卡分期：適合小筆周轉】

銀行信用卡分期計劃讓客戶利用信用卡的可用簽帳餘額套取現金，然後分期還款，還款期可高達48個月。信用卡套現利息成本比循環貸款低，但一般較定額分期貸款的息率為高，適合需要小筆現金周轉的人，但信用卡有逾期欠款者一般不會獲批。

【循環貸款：沒指定還款日】

循環貸款較靈活，設每月最低還款額，一般為每月結欠0.2至2.5%，但沒指定還款期。獲批貸款可存於信貸戶口隨時提用，利息根據已提用貸款逐日計算，直至全數償還當日止，每次還款後備用額會自動回升，毋須再次申請。循環貸款借貸利息相對分期貸款為高，而且一旦貸款人沒有定力及自律地還款，會形成債務陷阱，長久也還不清。

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