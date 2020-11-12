雲頂蝕12億售澳門地皮權益

雲頂香港對該土地及發展項目向來低調，只表示會發展成為一所設有賭場的精品式酒店，但強調該賭場須獲澳門政府批准。

內地媒體今年6月報道，該項目的建築已經完成平頂儀式，並且稱為澳門南灣湖一號名勝世界酒店(金銀島酒店)。

根據雲頂香港周三(11日)的公告，公司向區妙良出售Genting Macau及不少於8億元的股東貸款。雲頂香港預計，交易事項產生約1.59億美元（約12.4億港元）的虧損，又認為交易事項與集團出售非核心資產的目標一致，將減輕集團在滿足Genting Macau業務未來資金需求方面的財務負擔。

此外，公告內又稱，出售事項將增加集團的流動資金，所得款項將用作一般營運資金，從而擱置其船隊中並無營運的郵輪船舶，以及使航運中的郵輪船舶能繼續維持營運，另外亦為集團的郵輪相關及其他業務營運提供資金。

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