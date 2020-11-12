歐股收市上漲　德國DAX升53點

對新冠肺炎疫苗的樂觀預期，續驅動歐洲股市周三(11日)上漲，英國富時100指數收報6,382點，升85點或1.35%；法國CAC指數收報5,445點，升26點或0.48%；德國DAX指數收報13,216點，升53點或0.4%。

德國輪胎製造商Continental恢復全年業績指引，料全年綜合銷售達375億歐元，經調整EBIT毛利率約3%；股價收跌0.79%。

Rolls-Royce股價急跌8.02%，此前集團宣布計劃建造16個微型核電站的計劃，在未來5年內將在英國創造6,000個地區就業機會，其中多達80%的電站部件將在中部地區和英格蘭北部的工廠生產。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020