央行官員警告：憧憬疫苗尚為時過早　全球經濟仍需要更多支持

外媒報道，全球主要央行官員警告指，目前憧憬新冠肺炎疫苗能拯救經濟還為時過早，認為全球經濟今年和明年仍將需要支持來度過疫情危機。

自輝瑞和BioNTech SE宣布其實驗性疫苗的「非凡」成果以來，金融市場的興奮之情與官員們的發言形成鮮明對比。央行的決策層官員們表示，近期前景仍將以新冠肺炎感染個案上升和新的封鎖政策為主導。

歐洲央行行長拉加德周三說：「儘管有關疫苗的最新消息看上去令人鼓舞，但我們仍可能面臨病毒傳播加速和收緊限制措施交織的不斷重覆的循環，直至獲得普遍免疫力」。

歐洲央行行長的言論與紐西蘭、瑞典央行以及聯儲局官員的言論一致。瑞典央行行長Stefan Ingves表示，即使在得知疫苗進展正面這一項令人鼓舞的消息之後，要評估從今次疫情中恢復所需的時間仍然極為困難。

Ingves在斯德哥爾摩接受採訪時說，「我們人類想要樂觀」，但到目前為止，全球在應對今次疫情已經歷很長的時間，超出很多人的預期。

紐西蘭央行周三推出了額外的刺激措施，儘管其對經濟看法的悲觀程度較低。紐西蘭央行表示，前路仍然大致依賴於遏制疫情，並表明如有必要，準備好採取更多措施來幫助經濟。

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