紐約期油連升3日　續企穩41美元水平

新冠肺炎疫苗研究進展正面，投資者對全球需求復甦趨於樂觀，同時觀望油組短期內召開會議，國際油價周三(11日)繼續做好。紐約12月期油收報每桶41.45美元，升9美仙或0.22%，連升3日；布蘭特1月期油收報每桶43.8美元，升19美仙或0.43%。

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)將於未來3周內在維也納召開會議，為減產行動作出最終決定。據報道，該會議將側重討論是否將原本增產石油的決定，推遲3至6個月。

在OPEC+的23個成員國內，沙特和俄羅斯已經公開地暗示，在新冠肺炎疫情反彈衝擊到燃料需求的大背景之下，兩國正反覆研究於2021年1月放寬石油減產力度。

OPEC+代表們指出，OPEC+目前越來越傾向於維持既定石油減產協議，即將減產幅度放寬至每日約770萬桶，其佔全球產量8%，直至2021年前期。

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