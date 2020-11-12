美國航空恢復中美航班 加入達美及聯航的行列

外媒報道，美國航空周三(11日)將恢復中美航班，使美國航空公司執飛的中美航班數量達到每周10班。

美國航空發言人說，該公司將每周執飛兩班達拉斯沃思堡國際機場和上海浦東國際機場之間的航班，經停南韓首爾。明年3月27日恢復北京航班，將會降落北京大興的新機場，而不是以前的北京首都國際機場。

今年2月，由於新冠肺炎疫情嚴重衝擊國際旅行，美國航空公司暫停了中國航班。隨着客戶需求增加以及美國政府批准航班，美國航空公司一直在恢復航班。

達美航空已在8月恢復每周兩班西雅圖、首爾、浦東之間的航班，不久之後又增加一個西雅圖航班和一個底特律、首爾、浦東之間的航班。聯合航空亦在10月恢復每周4個三藩市和浦東之間的航班。

然而，這個安排能維持多久還有待觀察，因為美國新冠肺炎病例正持續激增。

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