美股收市：道指跌23點　納指反彈逾2%

資金流入追捧科技股，美國股市周三(11日)個別發展。道指收報29,397點，跌23點或0.08%；標指收報3,572點，升27點或0.77%；納指收報11,786點，升232點或2.01%。

科技股有低吸盤支持，亞馬遜股價全日升3.37%；蘋果公司(Apple Inc.)股價上漲3.04%，收報119.49美元。

歐盟、輝瑞和BioNTech達成疫苗供應協議，市場繼續憧憬經濟活動回復正常。旅遊出行股個別發展，嘉年華郵輪股價周三收跌3.11%；召車App公司Lyft上季除稅息等成本的虧損按季收窄至2.39億美元，反映該公司從疫情打擊中反彈，股價周三上漲1%。

本周以來，市場出現資金從增長股輪轉到價值股的情況，惟部分市場人士認為這次並非明顯的資金輪轉。花旗策略員蒙塔古雖認為價值股前景正面，但考慮到疫情惡化，預料大市會繼續波動。他又認為能源股最受惠於當前的資金輪轉，因通脹預期和油價上升，反之金融股吸引力較低，建議投資者高位沽貨。

另外，大行策略師提高了對股市預期，高盛股票策略師將其標指的年底目標從3,600點提高至3,700點，並預計該指數到2021年底將升至4,300點。摩通則預計標指到年底將超越其先前的目標價格3,600點，並在明年年初觸及4,000點。

道富環球投資首席投資策略師Michael Arone表示，投資者在調整倉位，反映投資者對大選結果、新冠肺炎疫苗與療法方面的進展感到滿意，並且這一財季的企業業績穩定。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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