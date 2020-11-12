國家郵政局：雙11全國處理6.75億件快遞　創歷史新高

中國國家郵政局表示，今年11月1日至10日，全國郵政、快遞企業共處理快遞39.65億件，其中11月11日單日處理快遞6.75億件，按年增長26.16%，再創歷史新高。

該局預測，中國「雙11」活動期間(11月11日至16日)，業務量將達29.7億件，按年增長28%左右，日均快遞業務量達4.9億件，約是日常業務量的2倍。

另外，阿里巴巴表示，2020天貓雙11全球狂歡季結束，為期11天的活動共錄得商品成交額(GMV)4,982億元人民幣，較2019年同期增長26%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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