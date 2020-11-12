中軟國際成為HUAWEI HiLink生態方案服務商

HUAWEI HiLink平台是面向智能硬件生態合作夥伴的開放平台，也是連接華為與生態夥伴的IoT生態戰略平台。依托華為消費者業務的海量用戶，平台將AIoT領域積累的能力全面開放給生態夥伴，實現跨品牌智能設備的互聯互通，為消費者提供高品質的「1+8+N」全場景智慧生活體驗。

公司將打造全棧IoT智能服務，包括為生態夥伴提供HUAWEI HiLink平台接入、測試認證等服務，使能生態夥伴快速接入HUAWEI HiLink生態；為生態夥伴提供基於HUAWEI HiLink平台的智能增值服務，使能生態夥伴智能化接入HUAWEI HiLink生態；基於解放號生態，聚合更多生態夥伴，助力HUAWEI HiLink生態繁榮發展。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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