康方生物披露旗下3款藥物臨床研究進展

此外，公司公布，在SITC 2020上公布了自主研發的下一代靶向CD47的人源化單克隆抗體(研發代號：AK117)的首次人體臨床研究進展，標題為《一項評估下一代抗CD47單抗(AK117)用於治療復發/難治性的晚期或轉移性實體瘤或淋巴瘤患者的安全性、藥代動力學和抗腫瘤活性的I期臨床研究》。

目前AK117正在澳洲開展晚期實體瘤和淋巴瘤患者的劑量遞增臨床試驗，20毫克/千克QW隊列的受試者給藥已在籌備中。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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