康方生物披露旗下3款藥物臨床研究進展
2020年11月12日 07:10
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康方生物(09926)公布，與中國生物製藥(01177)共同開發的PD-1單抗藥物派安普利單抗(安尼可)(研發代號：AK105)治療復發或難治性經典型霍奇金淋巴瘤(r/r cHL)，以治療二綫及以上已接受化療治療的轉移性鼻咽癌(NPC)，其最新安全性及有效性數據在第35屆腫瘤免疫治療學會年會(SITC 2020)上以突破性成果(Late Breaking Abstract)形式發布，標題為《PD-1單抗派安普利在復發或難治性經典型霍奇金淋巴瘤患者中開展的II期臨床研究》及《PD-1單抗派安普利在二綫及以上已接受化療治療的轉移性鼻咽癌患者中開展的單臂、開放、多中心II期臨床研究》。
此外，公司公布，在SITC 2020上公布了自主研發的下一代靶向CD47的人源化單克隆抗體(研發代號：AK117)的首次人體臨床研究進展，標題為《一項評估下一代抗CD47單抗(AK117)用於治療復發/難治性的晚期或轉移性實體瘤或淋巴瘤患者的安全性、藥代動力學和抗腫瘤活性的I期臨床研究》。
目前AK117正在澳洲開展晚期實體瘤和淋巴瘤患者的劑量遞增臨床試驗，20毫克/千克QW隊列的受試者給藥已在籌備中。
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