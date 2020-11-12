【市前重點睇】道指跌23點　紐油企41美元

●美匯指數升上93.04，離岸人民幣(CNH)低見6.621，港匯企7.7547，美元兌日圓處105.42，歐元跌至1.178，英鎊低企1.3226。金價回落至1,864美元。布油見43.8美元，紐油於41.5美元水平上落。道指期貨上升。

●外媒報道，美國航空周三(11日)將恢復中美航班，使美國航空公司執飛的中美航班數量達到每周10班。

●美國現貨債券市場因退伍軍人紀念日休市一天。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報26,515點，升289點或1.09%。

●即月恒生指數夜期收報26,404點，升146點，高水177點，成交17,522張。

●紐約12月期金收報每安士1,861.6美元，跌約0.8%。

●紐約12月期油收報每桶41.45美元，升9美仙或0.22%，連升3日；布蘭特1月期油收報每桶43.8美元，升19美仙或0.43%。

●全球主要央行官員警告指，目前憧憬新冠肺炎疫苗能拯救經濟還為時過早，認為全球經濟今年和明年仍將需要支持來度過疫情危機。

●歐洲央行行長拉加德警告別對疫苗感亢奮，暗示考慮再放水。

●中國國家郵政局表示，今年11月1日至10日，全國郵政、快遞企業共處理快遞39.65億件，其中11月11日單日處理快遞6.75億件，按年增長26.16%，再創歷史新高。

●劉桂平出任人民銀行副行長，填補長達半年空缺。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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