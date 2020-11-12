【名家筆陣】施羅德：美經濟復甦步伐恐受阻

美國10月份的就業數據勝於預期，但財政方案遭遇障礙、總統大選結果，以及新冠疫情擴散均有可能窒礙經濟復甦的步伐。

雖然美國勞動市場持續錄得強勁復甦，但新冠肺炎確診個案持續上升，加上當地總統大選並未出現「藍色浪潮」，經濟復甦將有可能受阻。

美國非農業職位於10月份增加了63.8萬個，遠高於傳媒調查所預測的58萬個。在我們細看美國就業報告的內容後，10月份的數據顯得分外讓人鼓舞，因為若不是2020年減少了14.7萬個人口普查員職位的話，整體新增的職位將會更多。其中，私營機構當月便新增了90.6萬個職位。

失業率亦從9月份的7.9%大幅下跌至10月份的6.9%，較預期優勝。更重要的是就業參與率在10月份向上，意味着主動尋求就業機會的人數正在增加。

受新冠疫情相關限制的影響，要尋求工作機會一度變得相當困難，甚至具備潛在危機，而美國在今年春季期間的就業參與率亦曾因此顯著下跌。然而，新冠疫情的傳播率持續讓人憂慮，因此增加了勞動市場於未來數月放緩的風險。另外，11月5日，美國首次於單日錄得超過10萬宗新增的新冠肺炎確診個案。

最後，在美國總統大選沒有出現「藍色浪潮」的情況下，預料未來在財政方面推出刺激方案的規模與力度將會驟降。

由於權力移交將歷時數月，新的刺激方案似乎在明年第一季度完結之前都不會實行。對於持續受疫情影響的家庭來說，他們的財政缺口將因此延續，而來自家庭的需求亦將因此降低。而對於企業來說，這或會讓它們擱置重新招聘人手的計劃，甚至增加削減職位的可能性。

施羅德投資管理經濟師 Irene Lauro

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