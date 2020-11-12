【股民熱話】阿里股價年尾七五折酬賓？解構洗倉4大原因…

呢個11月，對股民而言，好似發咗一場噩夢咁！原本諗住認購螞蟻集團新股可以搵番多少去幫補吓，誰知螞蟻集團上市可以臨埋門失拖，被內地叫停，搞到一場歡喜一場空！

繼而是內地擬加強金融科技監管，再加上全球新冠肺炎疫苖面世現曙光，一路受惠於「疫下經濟差爆」概念的科技股，頓由被「追捧」變被「拋售」的對象。之前上足子彈坐重科技股等螞蟻上市的股民一旦走唔切，呢一刻成手貨自然好閉翳！

首先，螞蟻以超高估值上市的計劃落空，由於監管趨嚴，經營環境轉變，相信即使他日捲土重來，估值要大打折扣，阿里的股價要調整，是在所難免。

第二，螞蟻上市觸醮，傳聞與阿里創辦人馬雲一番話有關。若然真係禍從口中得罪「方丈」，睇怕有排煩。所謂「民不與富鬥，富不與官鬥」，尤其中國市場，資金最怕惹是非，一於走為上着暫避風頭。

第三，官方統一口徑話金融科技企業已發展到極大的規模，若監管未到位，與銀行造成不公平競爭，威脅到金融系統穩定，故須動手完善監管，意味科企發展路路亨通的好日子已成過去，未來發展不會是坦途，大與霸變成原罪。現在科技股的超樂觀估值得作出修正，作為龍頭企業的阿里，自然不會有例外。

第四，觀中央結算系統數據顯示，存放在美資券商--花旗銀行的阿里股份倉位突然急增約12億股，市值講緊超過3,000億。持貨者將呢批阿里股份存倉，可能性至少有兩個，一係部署沽貨套現，二係隨時可以借貨畀人沽空，呢兩個都唔係好消息。今轉淡友狂發力做淡阿里，顯然並非無的放矢。

好了，咁到底阿里股價跌到咩位先至識停？走勢上，以高位計，理論上跌15%，即262元左右應該有支持，但周三已失守，若短線無法重上該位，即係仲未調整完，未來上落區好可能會下移至230至250元水平；若以高位計打七五折，剛好亦在232元左右。當然，呢啲僅供參考，未必話就會準確見到呢啲位，但總括而言，短線尋底之旅未完是大概率的事。若想低吸，睇定啲唔使急住撈貨；想沽貨套現的，誠如上述所言，短線反彈上唔番260元樓上，又冇打算長期作戰的，就別再錯失機會了。

東網產經專欄作者 帥哥

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