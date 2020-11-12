基石藥業治療肺癌新藥上市申請獲國家藥監局受理
2020年11月12日 08:11
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基石藥業(02616)公布，中國國家藥品監督管理局(NMPA)已受理舒格利單抗(CS1001)，一種抗PD-L1單抗的新藥上市申請(NDA)，用於聯合化療一線治療晚期鱗狀和非鱗狀非小細胞肺癌(NSCLC)患者。這是基石藥業在全球範圍內遞交的舒格利單抗的首個NDA。
基石藥業2020年在全球範圍內已遞交6個NDA，中國地區佔其中3個。
此次NDA的受理是基於一項III期臨床研究結果，即舒格利單抗聯合化療用於一線治療鱗狀和非鱗狀NSCLC患者的CS1001-302研究。
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