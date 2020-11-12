宏利金融第3季收入淨額按年升1.86倍

宏利第3季普通股股東資金核心回報率為11.4%，去年同期為13%；普通股股東資金回報率為16.4%，去年同期為5.9%。季內「壽險資本充裕測試」(LICAT)比率錄得155%的強勁水平，同比為146%。

第3季新造業務價值錄得4.6億加元，按年跌12.55%，按固定匯率基礎跌14%。年度化保費等值銷售額14.3億加元，去年同期為14.43億加元。

期內的財富與資產管理業務錄22億加元的淨流出，而同比錄得44億加元的淨流出。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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