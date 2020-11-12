復星醫藥附屬新冠疫苗獲內地藥品臨床試驗申請受理
2020年11月12日 08:24
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復星醫藥(02196)公布，其控股子公司復星醫藥產業收到《受理通知書》，其獲許可的mRNA疫苗BNT162b2用於預防新型冠狀病毒肺炎獲國家藥品監督管理局臨床試驗註冊審評受理，但疫曲能否獲得臨床試驗批准仍不確定。
復星醫藥產業於今年3月獲德國BioNTech SE授權，在區域內(即中國大陸及港澳台地區，下同)獨家開發、商業化基於其專有的mRNA技術平台研發的、針對新型冠狀病毒的疫苗產品。
截至公告日，BNT162b2分別在美國、德國、阿根廷、巴西、南非和土耳其等國處於III期臨床試驗中，並獲得美國FDA(即美國食品藥品管理局)快速通道審評認證。
截至今年10月，集團現階段針對本次mRNA 疫苗許可及區域內研發的累計投入約為6,619萬元人民幣(未經審計)。
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