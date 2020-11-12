復星醫藥附屬新冠疫苗獲內地藥品臨床試驗申請受理

復星醫藥產業於今年3月獲德國BioNTech SE授權，在區域內(即中國大陸及港澳台地區，下同)獨家開發、商業化基於其專有的mRNA技術平台研發的、針對新型冠狀病毒的疫苗產品。

截至公告日，BNT162b2分別在美國、德國、阿根廷、巴西、南非和土耳其等國處於III期臨床試驗中，並獲得美國FDA(即美國食品藥品管理局)快速通道審評認證。

截至今年10月，集團現階段針對本次mRNA 疫苗許可及區域內研發的累計投入約為6,619萬元人民幣(未經審計)。

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