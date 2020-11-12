【專家點評】陳蓓敏：仲有咩舊經濟股好博？

周末，有傳媒報道拜登率先獲得高於270張選舉人票，入主白宮在望。為其歡呼的消息，尚有新冠疫苗露曙光。周初輝瑞指出疫苗測試保護效用率逾9成，美股道指曾升逾1,600點，納指亦創新高於12,108。隨着疫苗喜訊，投資者急抱潛伏已久的舊經濟落後板塊。 納指連跌兩天，料短線有技術性反彈機會。市場關注蘋果新產品MacBook發布會。

內地公布10月消物價指數(CPI)按年微升0.5%，較市場預期0.8%為低。工業生產者出廠價格指數(PPI)，按年跌2.1%，符合市場預期，投資者預期未來6個月，中國維持低通脹預期。昨日為「雙十一」，各界虎視眈眈的消費大日子，投資者將留意公布消費金額，一方則留意中央政府如何規劃平台經濟領域，免互聯網巨企過於壟斷，呈現不公平貿易。新經濟巨企回落急速，需留意外圍納指會否止跌反彈。恒指守於250天平均線上，可惜仍未破七月高位於26782點，若能突破，後市可向上試27,000至27,500關口。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。筆者、客戶持有建行)

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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