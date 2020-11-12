【專家點評】彭偉新：恒指有力上試七月高位
2020年11月12日 08:45
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港股走勢維持高位整固，不過，指數內的成分股走勢則出現明顯的背馳，尤其是一眾可能會涉及內地或會推出的反網絡平台壟斷文件的股份，包括阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)的股價跌幅明顯進一步擴大，而且更見到資金由該等股份中逃離，令到恒指、國指及科技指數均見強大的回調壓力。
不過，由於日前輝瑞公布新冠疫苗出現明顯的進展，令到投資者的風險胃納大幅回升，資金亦由之前被投資者熱捧的科技股轉到傳統股份上。因此，即使部分大型科網股的跌幅達到5%，但在傳統股份的力撐下，恒指跌幅非常有限。暫時恒指仍然未有向下跌穿保歷加通道的頂部，暫時未有觸發投資者大幅減磅的情況。不過，若果恒指一旦跌返保歷加通道頂部的支持，或會引發投資者離場，但在該情況發生之前，相信恒指仍然有機會向7月時高位26,782點水平進發。
新冠肺炎疫苗有突破性的發展，而且預期會在明年初可以面世，市場即時對被過度拋售的傳統股份重燃興趣，尤其是銀行業會明顯受惠經濟復甦。中銀香港(02388)今年首三季的減值準備前經營溢利按年倒退3.9%，倒退幅度已較首兩季明顯改善。預期資金由新經濟板塊流返傳統板塊下，中銀香港的整體走勢有望明顯改善。
集團今年全年的每股盈利預期會下跌一成，但明顯在低基數下，有望大幅反彈，而且整體資產質素有望得到改善，令到整體的派息能力得到維持，預期整體息率會維持在5厘之上。
中銀香港股價於去年5月升破250天線見35.90元後，便持續回落，並一直受制於250天線的阻力，股價持續下跌，並最低於今年9月時跌至最低位20.05元開始作出反彈，股價在連續多日反彈後，周三已成功升破了250天線的阻力，令到RSI亦升破70水平。預期股價可按整個自去年5月開始形成的跌浪總跌幅以黃金比率61.8%作為反彈目標，投資者可以在24.5元水平買入，上方阻力位為29.9元，至於股價再跌穿100天線22.3元則要先行沽出止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
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