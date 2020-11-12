亞洲股市：日股升逾百點　韓澳股個別走

亞洲主要股市個別發展，日本及澳洲股市報升，南韓股市偏軟。

日本日經225指數早段升137點或0.54%，報25,486點，連升8日。日媒報道，日本將加強新冠肺炎疫情防控措施。另外，該國9月份核心機械訂單按年跌11.5%，預期跌12%，前值跌15.2%；按月跌4.4%，預期跌1%，前值升0.2%。

南韓首爾綜合指數跌3點或0.15%，報2,482點，暫時中止8連升局面。報道指南韓總統文在寅可能在12月初對內閣進行重組，另外，市傳南韓金融委員會將於明年3月份解除股票沽空禁令。

澳洲股市升9點或0.14%，報6,458點，連升6日。

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