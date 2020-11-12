【專家點評】金曹：港股守住25700可旺至12月中

周日拜登宣布勝出美國總統大選之後，雖然特朗普表示會進行司法程序抗爭到底，但語氣已經變軟，由最初宣稱選舉出現舞弊，到現時只是要求點算清楚每張選票。由於拜登在幾個關鍵州份都輕微領先，加上共和黨前總統小布殊已經公開恭賀拜登當選，剩下極右派的共和黨人支持，估計特朗普能夠翻盤的概率愈來愈少。加拿大及德國在關稅問題跟特朗普弄得很不愉快，也把握機會第一時間恭賀拜登。

相比美國大選形勢，股市則比較難捉摸，由於新冠疫苗第三階段有效，投資者將獲利已深的注碼套利，沽出早前炒「宅經濟」、「在家辦公」概念，例如Zoom等科技股，把注碼轉到傳統經濟股。道指連日大升，4個交易日由低位27,512點，升2,421點到29,933點，升幅約8.8%。相反納指100由高位12,268點跌到11,512點，約有6.2%調整。一來一回，兩者相差超過14%。

恒指在10月尾，下跌至24,029點找到支持，期指在25,700至25,800點加倉，期權則見CALL多PUT少，PUT由月初24,000點大幅上升到26,000至27,000點區間，推算如能穩守26,500，仍有升勢，否則回落至期指加倉位25,700點，也應有很強支持。若收市跌穿25,700點，則可能升勢受阻，否則升勢很可能維持到12月14日。當美國選舉人團正式宣布拜登勝選，才會好消息出貨。12月CALL就由26,600跳到27,600點，即2020年結算前，非常樂觀可看27,600點。

阿里此浪如跟納指的幅度調整，由高位309.4元合理回調14%可見266元，最近因螞蟻上市被叫停，加上內地再傳反壟斷法，股價跌到248元，應是不錯的價位。9月騰訊大跌到500元附近，剛好是PUT的重倉獲得支持，估計阿里250元PUT重倉也可發揮支持作用。

如擔心股價仍需要調整，可跟最活躍期權做12月240元Short PUT收13.2元期權金等接貨，最大風險是跌穿打和價226.8元(240元–13.2元)仍要接貨，最大利潤是收13.2元期權金，投資期大約40日，簡單利率收5.5厘，年利率超過60厘。有實力唔介意以打和價226.8元儲貨的話，回報很吸引。

期權及程式交易專家 金曹

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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