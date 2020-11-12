港股個別發展　金融股拖低大市　騰訊彈上580元

港股早段升逾200點後走勢逆轉，恒生指數曾倒跌近百點，回落至26,100點。國企指數靠穩；科技指數曾反彈逾300點，暫於7,750點水平上落。主板成交約700億港元。

金融股回吐拖低大市，滙豐控股倒跌1.5%報38.65元；友邦保險跌3.6%；恒生銀行跌3.2%；工、中、建三大內銀股跌2.1%至2.6%，合共拖低恒指220點。

大型科網股反彈撐市，騰訊飆5.3%重上580元，是表現最佳藍籌。小米集團升4.4%；阿里巴巴升3.1%，合共貢獻恒指216點。美團及京東集團飆7%及6.5%。

醫藥及手機設備股都做好，藥明生物升3.4%；中國生物製藥倒升2.1%重上8元；石藥集團漲1.1%。舜宇光學及瑞聲科技升3.1%及1.7%。

昨日撐市的地產及內房股受壓，中國海外跌4.1%，是表現最差藍籌。新鴻基地產、新世界發展、華潤置地、碧桂園、長實及恒基地產跌1%至2%。

【09:20】ATMX反彈3至4% 滙豐靠穩

港股開市做好，恒生指數升182點或0.7%，報26,409點；國企指數高開104點或1%，報10,645點。昨日暴瀉的科技指數反彈213點或2.86%，報7,679點。

大型科網股反彈帶領大市向上，阿里巴巴升3.8%報257.8港元；騰訊升3.4%報570元；小米集團高開3.5%報23.25元，是表現最佳幾隻藍籌，合共貢獻恒指165點。美團及京東集團開市亦彈4%及6.6%，報282元及320元。

其他重磅股個別發展，昨日撐市的滙豐控股再升0.4%，開市報39.4元。中國平安升0.9%；建設銀行升0.1%；工商銀行及中國移動跌0.8%及0.6%。友邦保險跌1.1%，是表現最差藍籌，拖低恒指31點。

汽車股亦反彈，比亞迪股份高開5.8%報166.2元；吉利汽車升2.9%報19.8元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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